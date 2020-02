Vaccin : où en sont les scientifiques sur le traitement du coronavirus ?

Chaque jour, les équipes scientifiques du monde entier partagent leurs informations et vont un peu plus loin dans leurs connaissances du coronavirus. On sait à quoi il ressemble. Les Chinois, les Australiens puis les Français ont réussi à le mettre en culture. On sait qu'il se transmet plus facilement que la grippe, mais beaucoup moins que la rougeole. Cependant, on ignore encore si un malade est contagieux avant que les symptômes n'apparaissent.

Le pic de l'épidémie ?

Avec plus de 17 500 contaminées le lundi 3 février, est-ce le pic de l'épidémie ? "Un groupe chinois a récemment publié une étude qui anticipait un pic entre mars et mai. Pour l'instant, il y a encore énormément d'incertitude", affirme Simon Cauchemez de l'Institut Pasteur. Les scientifiques travaillent sur au moins quatre pistes de vaccin, des recherches qui prendront de longs mois. Ce vaccin sera-t-il trop tardif ? Pour l'épidémie actuelle peut-être, mais pas pour la suite.