Tour de France : nouvelle vague de tests lors de la journée de repos

Lundi 14 septembre est une journée de repos sur le Tour de France, mais pas comme les autres années. Comme il y a une semaine, les coureurs et toutes les équipes sont soumis à des tests au coronavirus, une sorte "d'épée de Damoclès", comme le rappelle notre journaliste Benjamin Delombre depuis Sassenage (Isère). Après Nice (Alpes-Maritimes) et la Charente-Maritime, les 650 coureurs et membres du staff subissent ces dépistages. Si deux membres d'une même équipe sont positifs, l'équipe est renvoyée à la maison.

L'impact serait alors double pour la Grande boucle en cas de résultats positifs, en termes d'image mais surtout d'un point de vue sportif. "Pression" donc pour les coureurs. S'il n'y a pas eu de cas parmi les cyclistes la semaine passée, il y a eu quelques "cas emblématiques", rappelle Benjamin Delombre, comme celui du directeur du Tour, Christian Prudhomme. La Covid-19 était donc présente sur la Grande Boucle. Les résultats devraient être annoncés mardi 15 septembre au matin.

