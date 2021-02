Solidarité : la coopérative \"C\'est qui le patron\" reverse tous ses bénéfices

Jusqu'à présent, Charlotte Quinton achetait la marque "C'est qui le patron" pour soutenir les agriculteurs. Mais cette fois, c'est elle qui a eu besoin d'aide. Professeure de danse, elle n'a plus aucune activité à cause de la crise sanitaire. En juin dernier, après avoir découvert que la marque alimentaire a créé un fonds de solidarité pour les professionnels en difficulté, elle a alors rempli un dossier en ligne et obtienu 1 500 euros quelques jours plus tard.

Soutenir les professionnels

"Ça fait un bien fou pour les dépenses du quotidien quand on a un enfant, que ce soit la crèche ou les courses, c'est une bouffée d'oxygène qui fait du bien", témoigne Charlotte Quinton. La marque s'est faite connaître avec ses produits qui rémunèrent mieux les producteurs. Ces produits se sont très bien vendus durant la crise sanitaire, aussi les membres de la coopérative ont voulu soutenir l'ensemble des professionnels, pas uniquement les agriculteurs. Un bel élan de solidarité.

