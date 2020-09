Précarité : les bénéficiaires de l'aide du Secours populaire de plus en plus nombreux

Le Secours populaire s'alarme face à la demande croissante des besoins en aide alimentaire. L'association a été fortement sollicitée pendant les deux mois de confinement. "Pendant cette période, elle a aidé 1 270 000 personnes", précise la journaliste de France 2 Saada Soubane sur le plateau du 13 Heures. "Ce qui est frappant, c’est que près de la moitié, soit 45 % de ces bénéficiaires, n’étaient pas connus par l’association avant la crise", ajoute-t-elle.

Un Français sur trois a subi une perte de revenus

L'association note l’arrivée de nombreux travailleurs, comme des commerçants en difficulté, des auto-entrepreneurs ou encore des intermittents et des intérimaires qui se retrouvent sans mission. Les étudiants et les mères célibataires demandent aussi de l’aide. Un Français sur trois déclare ainsi subir une perte de revenus depuis le début de la crise sanitaire. Par ailleurs, 32% des foyers français ont du mal à payer leur loyer, et 41% ont des difficultés à régler les factures d’énergie. Les Français sont également 46% à ne pas pouvoir payer certains actes médicaux mal remboursés.