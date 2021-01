Lyon : des livreurs de proximité pour les petits commerces

Au guidon de son vélo-cargo, Olivier Lemos assure la tournée des commerçants d'un quartier du 2ème arrondissement de Lyon (Rhône). Il récupère les différentes commandes effectuées par les clients depuis le site internet Les Fantasques. La société de livraison a choisi un mode de transport doux ; à la fois pratique et écologique. De plus, le livreur est payé à l'heure. "Je travaille pour moi. Je travaille avec les copains. C'est bien plus vertueux, je ne dois pas cavaler, à part pour arriver à l'heure pour livrer les clients, mais je n'ai pas de stress sur combien je vais gagner à la fin du mois", glisse Olivier Lemos, livreur à vélo.

Une douzaine d'artisans de proximité inscrits

L'idée de la société a germé dans l'esprit de trois amis. "On est des bons mangeurs, on aime faire nos courses auprès des petits commerces de la presqu'île. En discutant un peu avec eux, ils avaient tous pour projet de faire un site internet. On s'est demandé, pourquoi ne pas leur apporter un site internet commun dans lequel on va pouvoir mutualiser et les rendre plus forts ensemble", explique Ronan Morin, cofondateur du site "Les Fantasques", qui comprend pour l'instant une douzaine d'artisans de proximité inscrits.