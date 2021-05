Avec la crise sanitaire, 52% des Français ont envie d'être plus solidaires. C'est ce que révèle un sondage Ipsos de mars 2021. Ce désir atteint même 68% des plus hauts revenus. Depuis le début de l'année, un Français sur quatre a effectué un don en argent et plus d'un Français sur deux chez les plus aisés. Le montant moyen des dons a augmenté, passant de 395 euros par personne, soit 95 euros de plus qu'en 2019. Un montant qui atteint 2463 euros pour les plus riches (323 euros de plus).

5% ont changé de profession pour des métiers en lien avec la solidarité

L'aide aux plus démunis arrive en tête pour 36% des Français, soit neuf points de plus par rapport à 2020. Enfin, les Français se sont engagés sous des formes variées. 37% ont été plus solidaires avec leur entourage sur le plan financier comme sur le plan de l'entraide. 29% on fait des dons en nature, vêtements ou nourriture, 12% ont choisi le bénévolat et 5% ont changé de profession pour des métiers en lien avec la solidarité.