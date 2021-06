Pyrénées-Atlantiques : une soudaine hausse des contaminations au Covid-19

À Mauléon, dans les Pyrénées-Atlantiques, le taux de positivité atteint 450 cas pour 100 000 habitants. Dans une pharmacie de la ville, les ventes liées à la pandémie ont augmenté. "On a vu une affluence de gens qui voulaient chercher des masques parce qu'ils étaient cas contact, et on a vu énormément de demandes d'autotests", explique Max Dalier, pharmacien. Une affluence qui a poussé l'Agence régionale de santé à mettre en place des centres de dépistage itinérants.

De plus en plus de tests

Lucie est cas contact. Elle est venue faire un test antigénique pour être rassurée. "C'est quand même mieux de faire attention et de se tester. Ça fait un peu peur, on ne sait pas de quoi va être fait le futur", souffle-t-elle. Mais le futur s'annonce meilleur, comme le rappelle l'ARS. Si le taux d'incidence augmente, c'est aussi parce qu'il y a de plus en plus de tests.