Le moral des ménages français au plus haut depuis 15 mois, selon l'Insee

Les craintes des ménages concernant l'évolution du chômage reculent très fortement (-19 points), atteignant leur "plus bas niveau depuis le début de la crise sanitaire", souligne l'institut de la statistique.

Un optimisme au plus haut depuis le début de la crise sanitaire en France. Le moral des ménages a "augmenté nettement" en juin, atteignant son niveau le plus élevé depuis 15 mois et le début des restrictions liées à l'épidémie de Covid-19, selon des données publiées par l'Insee, mardi 29 juin.

L'indicateur qui reflète la confiance des ménages dans la situation économique a progressé de 4 points, à 102 points, repassant au-dessus de sa moyenne de longue période qui est de 100. En juin, davantage de ménages se montrent optimistes sur leur situation financière future (+6 points), un niveau inédit depuis juin 2007. Ils sont également nettement plus nombreux à juger opportun de faire des achats importants (+10 points).

Dans le même temps, la part des ménages jugeant opportun d'épargner a reculé (-4 points), mais reste "très au-dessus de sa moyenne", détaille l'Insee.

La perception des ménages sur la situation économique des douze mois à venir marque une forte hausse (+8 points), au plus haut depuis décembre 2017. Les craintes des ménages concernant l'évolution du chômage reculent très fortement (-19 points), atteignant leur "plus bas niveau depuis le début de la crise sanitaire", souligne l'Insee.