Le livre est "toujours le cadeau le plus offert à Noël" d'après le Syndicat de la libraire française

Le livre est "toujours le cadeau le plus offert à Noël", a expliqué jeudi 23 décembre sur franceinfo Amanda Spiegel, gérante de la librairie Folies d’encre à Montreuil et membre du directoire du Syndicat de la libraire française (SLF), qui donne aussi son conseil de dernière minute.

franceinfo : Le livre se vend-il toujours aussi bien en fin d'année ?

Amanda Spiegel : C'est toujours le cadeau le plus offert à Noël et cela continue cette année, même si c'est un peu moins qu'après la réouverture qui a suivi la fin du confinement. On reste sur de belles progressions, les librairies sont remplies et la plupart de nos chaînes logistiques fonctionnent malgré les pénuries de main d'œuvre, de papier et de chauffeur.

Comment avez-vous géré les pénuries annoncées ?

C'était l'inquiétude et du coup on a tous sur stockés, on va tenir nos stocks jusqu'à la fin de l'année. On a beaucoup de systèmes de dépannage entre librairies, avec des coursiers qui font le tour des librairies deux fois par jour et qui permettent aux libraires de se dépanner entre eux.

Quels sont les livres qui se vendent le plus ?

La BD, avec Riad Sattouf pour "Le jeune acteur", Christophe Blain pour "Le monde sans fin", Pénélope Bagieu pour "Les strates". En cuisine, on a Ottolenghi avec son nouvel opus "Test Kitchen", François-Régis Gaudry avec "On va déguster l'Italie". Dans les romans, on vend avec un grand plaisir le Goncourt de cette année "La Plus Secrète Mémoire des hommes" de Mohamed Mbougar Sarr, le Clara Dupont-Monod.

On constate un petit recul du manga qui n'est peut-être pas un cadeau, les adultes se dirigent moins dessus que les ados, lorsque ce sont eux qui choisissent.

Pourquoi les livres de cuisine ont-ils autant de succès ?

Cela commence depuis quelques années et le confinement a donné une très belle place aux livres pratiques en général, au retour à faire soi-même, aux activités simples à faire en groupe qui soit faciles et agréables. Il y aussi les livres de jardinage, de médiation, les jeux de société, les bandes dessinées.

Que conseillez-vous pour les retardataires ?

Il faut absolument acheter "L'indice des feux" d'Antoine Desjardins. C'est un recueil de nouvelles québécoises avec une écriture somptueuse et toutes les nouvelles ont un lien un peu fort avec l'écologie. Le personnage s'interroge constamment sur l'état du monde et sur comment il peut s'investir. Ce sont des personnages d'une grande tendresse, on n'est pas dans la fatalité, ce sont des gens qui travaillent à leur bonheur et à celui de la planète.