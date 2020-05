Chloroquine : l'étude du "Lancet" est "très bonne" mais "ne permet pas de clore complètement le débat", selon le centre de pharmacovigilance de Nice

Selon cette vaste étude parue vendredi 22 mai dans la revue médicale "The Lancet", l'hydroxychloroquine et la chloroquine sont inefficaces contre le coronavirus et même néfastes.

Selon une étude parue vendredi dans la revue médicale The Lancet, la chloroquine et l'hydroxychloroquine ne sont pas efficaces contre le coronavirus et augmentent le risque de décès et d'arythmie cardiaque. Une étude jugée "très bonne" par Milou-Daniel Drici, responsable du Centre régional de pharmacovigilance de Nice, interrogé samedi 23 mai par franceinfo, "mais ça ne répond pas de manière extrapolable à l'ensemble de la population", regrette-t-il.

franceinfo : cette étude publiée par la revue scientifique The Lancet peut-elle permettre de clore le débat sur ces molécules ?

Malheureusement pas tout à fait. Cela témoigne de la toxicité dans ce cadre-là de ces molécules. Bien sûr, pour les patients qui en bénéficient dans le cas de rhumatologie et de lupus, c'est un médicament qui est bien encadré, efficace et dont le bénéfice risque est positif. Cette étude est très bonne parce qu'elle est absolument gigantesque, elle comprend 671 hôpitaux sur six continents avec près de 96 000 patients. Ça amène une pierre angulaire au problème mais ça ne répond pas de manière extrapolable à l'ensemble de la population. Tant qu'une étude prospective randomisée ne sera pas faite, on n'aura pas vraiment la réponse.

En tant que responsable du Centre régional de pharmacovigilance de Nice, vous avez regroupé l'ensemble des données sur le Covid-19 des centres de pharmacovigilance de France pour l'Association nationale du médicament. Avez-vous déjà relevé des morts soudaines ou inexpliquées relatives à ces médicaments ?

Oui, il y a eu des cas de morts soudaines ou inexpliquées, il y a eu des cas d'arythmie graves, des anomalies de l'électrocardiogramme. On en a avec une fréquence qui est aux alentours de 2%, sachant qu'il s'agit de notifications spontanées, donc de cas déclarés par les médecins. Ces modifications spontanées souffrent malheureusement d'une sous-notification de près de 95%.

Faut-il continuer à faire des études dans ce domaine ?

Dans le domaine des essais cliniques, dans l'étude du Lancet le traitement a été administré dans les 48 heures après le diagnostic du Covid-19, certains vous diront qu'il faut le faire en prophylactiques. Mais si vous voulez avoir une réponse précise et savoir si chloroquine est utile ou non, il vous faut une étude prospective randomisée. Concernant sa faisabilité vis-à-vis de la décision des patients d'être inclus et d'accepter de prendre le traitement, c'est une autre histoire.