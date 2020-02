Etats-Unis : du personnel médical exposé sans protection au Covid-19, selon la plainte d'une responsable du ministère de la Santé

La lanceuse d'alerte affirme qu'une grosse vingtaine d'employés du ministère ont été envoyés sans protection ni formation spécifique préalable, auprès de ressortissants américains rapatriés et placés en quarantaine sur deux bases militaires de Californie.

L'alerte a été donnée par une responsable du ministère américain de la Santé. Aux Etats-Unis, des agents de santé ont été envoyés sans équipement de protection auprès d'Américains rapatriés et placés en quarantaine après avoir été exposés au coronavirus Covid-19, selon la plainte de cette lanceuse d'alerte relayée par des médias américains, jeudi 27 février.

La plainte de cette responsable a été consultée par le Washington Post et le New York Times (liens en anglais). Elle y affirme avoir été mise au placard au ministère de la Santé après avoir fait part de ses inquiétudes, et menacée d'être licenciée si elle ne passait pas à autre chose.

Selon les deux quotidiens américains, ce dossier est notamment lié à la base aérienne militaire Travis en Californie, où a été détecté le premier cas de "contamination communautaire" sur le territoire américain. Il s'agit d'une personne n'ayant ni voyagé dans les zones à risques, ni été en contact avec un autre malade connu – un nouveau palier dans la propagation de l'épidémie aux Etats-Unis.

Aucune protection ni formation spécifique

La lanceuse d'alerte affirme dans sa plainte qu'une grosse vingtaine d'employés du ministère de la Santé ont été envoyés sans protection ni formation spécifique préalable, auprès de ressortissants américains rapatriés et placés en quarantaine sur deux bases militaires de Californie fin janvier et début février.

Ces équipes ont travaillé à certains moments, raconte-t-elle, aux côtés d'agents des Centres américains de détection et de prévention des maladies, protégés eux des pieds à la tête.

Une fois leur mission en Californie terminée, certains agents du ministère de la Santé sont rentrés chez eux à bord de vols commerciaux, rapportent encore le Washington Post et le New York Times.

Critiqué par l'opposition démocrate pour avoir tardé à prendre la mesure de la crise sanitaire, le président américain Donald Trump s'est voulu rassurant mercredi. Il a affirmé que la propagation à grande échelle du coronavirus aux Etats-Unis n'était pas inévitable et que son pays était prêt à faire face à l'épidémie. En tout, 61 cas ont été confirmés aux Etats-Unis, dont 46 personnes ayant été contaminées à l'étranger.