DIRECT. Covid-19 : le vaccin Johnson & Johnson recommandé aux Etats-Unis par un comité d'experts

: Deux nouveaux traitements contre le Covid-19 offriraient de nouveaux espoirs contre la maladie, selon le gouvernement. Il s'agit des anticorps monoclonaux (des anticorps de synthèse) et de l'Interféron. <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: Déconfinement progressif au Royaume-Uni, quarantaine stricte pour tout voyageur en Israël ou "zéro covid" en Nouvelle-Zélande : voici un tour du monde des différentes stratégies pour combattre le virus.



: "La France en sursis" dit Le Monde, alors que Jean Castex a listé les 20 départements sous forte tension lors d'une conférence de presse jeudi. "L'exécutif espère toujours éviter un reconfinement national", analyse le quotidien.





: "Alors qu'on a la plage à côté, c'est quand même aberrant qu'on ne puisse pas y aller".



Les 250 000 habitants de l'agglomération de Dunkerque (Nord) sont confinés du vendredi soir jusqu'au lundi matin. Entre amertume et fatigue, ils confient leur ressenti à Jérôme Jadot.



: On fait tout de suite un petit point sur l'actualité :



• Un comité d'experts recommande la mise sur le marché du vaccin de Johnson & Johnson aux États-Unis, ouvrant la voie à la distribution imminente de plusieurs millions de doses d'un troisième vaccin contre le Covid-19 dans ce pays.



• Le confinement est entré en vigueur pour le week-end, dans l'agglomération de Dunkerque et sur le littoral des Alpes-Maritimes. Voici ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire dans ces deux zones.



• Un adolescent de 15 ans a été tué par balles devant une maison de quartier à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Deux suspects sont activement recherchés.





• La Chambre américaine des représentants a approuvé le vaste plan de relance de 1 900 milliards de dollars voulu par Joe Biden grâce aux seules voix des démocrates, un premier cap crucial avant son examen au Sénat.



• Le propriétaire de l'OM a annoncé hier de "profonds changements" au club, écartant le président Jacques-Henri Eyraud au profit du directeur sportif Pablo Longoria. Il a également nommé l'Argentin Jorge Sampaoli nouvel entraîneur du club.