DIRECT. Covid-19 : le bilan de l'épidémie dépasse désormais les 3 000 morts dans le monde

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, a déclaré ce matin sur France 2 que l'impact de l'épidémie de coronavirus sur la croissance de l'économie française serait "beaucoup plus significatif" que sa première estimation. "Le seul chiffre que j'ai avancé, c'est 0,1 point de croissance en moins pour la France (en 2020) tant que l'épidémie était limitée à la Chine. Maintenant que l'épidémie touche beaucoup plus de pays, notamment la France et d'autres pays européens, l'impact du coronavirus sur la croissance française sera beaucoup plus significatif", a-t-il estimé, tout en n'avançant aucun chiffre précis.

: Bonjour @Laponie. Au Japon et en Chine, plusieurs cas de personnes infectées par le Covid-19, puis guéries, puis re-testées positives ont été recensés. Pour l'instant, il est impossible de dire si elles ont été contaminées à nouveau ou s'il s'agissait d'une "rechute" (à chaque fois minime) de leur première infection. Des experts sanitaires étudient actuellement les raisons d’un test positif après une guérison initiale.

: Bonjour les journalistes de France Info. Une personne qui vient de guérir du Covid 19 peut-elle l'avoir de nouveaux ou est-elle immunisée ? Merci bonne journée.

: Pour se protéger contre le coronavirus, et protéger les autres, un clip du ministère de la Santé et de Santé publique France préconise plusieurs attitudes à suivre. Il s'agit tout d'abord de se laver très régulièrement les mains, ou d'utiliser une solution hydroalcoolique.



<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>



: Bonjour @Carbou. Les conditions de visite ont été restreintes dans une grande majorité d'établissements accueillant des personnes vulnérables face au virus. Il s'agit de précautions correspondant à celles recommandées au stade 2 de l'épidémie. Depuis hier, la température des visiteurs est contrôlée, et ils doivent se frictionner les mains avec un gel hydro-alcoolique à l'entrée, voire porter un masque en cas de toux. Quant au confinement, c'est parfois le cas lors des épidémies de grippe ou de gastro. Des représentants d'Ehpad seront reçus demain au ministère de la Santé. Bon courage à vous et à votre maman !

: Bonjour FI , me confirmez vous le confinement des résidents en EHPAD depuis samedi matin ou est-ce une mesure juste limitée à l’établissement où réside ma maman ? L’information a été donnée aux familles samedi pour une durée de 16 jours ... confinement... quarantaine... merci de votre réponse !

: Bonjour @matg29. Le troisième stade indique que l'épidémie est déclarée, "lorsque le virus circule largement dans la population", a indiqué samedi le Premier ministre. Le plan de pandémie grippale indique que ce dernier stade dure, en général, entre 8 et 12 semaines. Il est entamé lorsqu'on constate une augmentation rapide du nombre de cas. En plus des mesures prévues aux précédents stades (fermetures de crèches/établissements scolaires, suspension de certains transports en commun et de grands rassemblements....), il prévoit de mobiliser du renfort en personnels de santé pour éviter la saturation. La continuité des missions de service public doit être assurée et les autorités doivent faire en sorte d'éviter les pénuries.

: Bonjour, quels sont les scénarios possibles si nous passons en stade 3 ? Fermeture des frontières ? Des entreprises ?! Merci pour votre réponse.

: Afin de limiter la propagation de la maladie et de "gagner du temps", le ministre de la Santé a annoncé samedi une batterie de mesures destinées à protéger la population. La plus spectaculaire a été l'annulation "jusqu'à nouvel ordre" de tous les "rassemblements de plus de 5 000 personnes" en milieu fermé, mais pas seulement. Selon quels critères sont décidées ces interdictions ? Sont-elles toujours claires ? Franceinfo récapitule.

: Après la détection de plusieurs cas dans le Morbihan, en Bretagne, des établissements scolaires restent fermés jusqu'au 14 mars dans les secteurs de Crac'h, Carnac et Auray. La décision a été prise tardivement hier soir, aux alentours de 23h45. Le maire d'Auray, Joseph Rochelle, a partagé l'arrêté préfectoral actant cette décision sur Facebook, pour "éviter des informations erronées".

: L'épidémie fait redouter une crise économique d'ampleur planétaire. Les marchés ont subi la semaine dernière leur plus forte dégringolade depuis la crise financière de 2008, mais la Bourse de Tokyo se reprenait ce matin, ainsi que les places chinoises.

: "La situation est inquiétante, car il s'agit d'une nouvelle maladie, mais il y a une différence entre une inquiétude qui entraîne une vigilance, et une panique qui ne sert à rien."



L'épidémie de coronavirus Covid-19 a brusquement empiré en France à la fin février, avec un second décès dans la nuit de mardi 25 à mercredi 26 février, et seize nouveaux cas identifiés samedi 29 février. Ce qui peut susciter beaucoup d'inquiétude. Pour vous aider à relativiser et mieux connaître les effets de la maladie, on a demandé à des experts de nous décrypter quatre chiffres sur le coronavirus.



: Bonjour @Mum ! Soyez-rassurée : une grande majorité de patients infectés par le coronavirus Covid-19 en guérissent. D'ailleurs, dans 80% des cas, il s'agit d'une forme bénigne de l'infection et même les cas les plus sévères s'en remettent, comme nous vous l'expliquions dans cet article. S'il n'existe pour l'instant ni vaccin ni médicament, les experts sont plutôt rassurants.

: Bonjour. Quant au Coronavirus vous nous informez très intensément sur la contamination – très bien et nécessaire - le taux de létalité et le nombre de victimes. Et les rescapés qui ont étés contaminés mais qui sont guéris ? Un petit coup d’optimisme le matin avant d’aller affronter le danger des contacts en ce lundi matinal ?! Un grand merci pour votre travail.

: Commençons par le point sur l'actualité :



• Le bilan de l'épidémie du coronavirus Covid-19 a dépassé les 3 000 morts dans le monde. En France, on recense 130 cas et deux morts depuis l'arrivée du virus. De nombreuses manifestations publiques sont reportées ou annulées, pour prévenir toute propagation. Le Musée du Louvre, qui a accueilli 9,6 millions de visiteurs en 2019, est resté fermé hier. Le personnel a invoqué son droit à cesser le travail en cas de danger.



Le jeune candidat modéré Pete Buttigieg a abandonné hier la course démocrate à la Maison Blanche, renforçant les chances de Joe Biden face au favori Bernie Sanders, plus à gauche. La nouvelle choc de son retrait est tombée à deux jours de la primaire géante du "Super Tuesday", lorsque les électeurs démocrates de 14 Etats voteront pour choisir celui, ou celle, qui affrontera Donald Trump le 3 novembre.



• Les bureaux de vote ont ouvert ce matin en Israël, pour des troisièmes élections législatives en moins d'un an, cruciales pour le Premier ministre Benyamin Nétanyahou, inculpé pour corruption dans une série d'affaires. Quelque 6,4 millions d'électeurs sont conviés dans plus de 10 000 bureaux de vote pour ce scrutin qui a débuté à 7h heure locale et doit s'étirer jusqu'à 22h.

: Ce live fait une pause pour ce soir. Récapitulons les principales infos de la soirée.



Il y a désormais 130 cas de coronavirus en France, en majorité en Ile-de-France, les Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Outre les restrictions dans l'Oise et en Haute-Savoie, la peur s'étend aux grandes institutions : les agents du musée du Louvre ont fait valoir aujourd'hui leur droit de retrait.





• Alors que le recours à l'article 49.3 provoque des remous dans la majorité, le secrétaire d'Etat aux Retraites Laurent Pietraszewski veut croire que le premier ministre a fait "un 49.3 de rassemblement".



La Grèce place ses frontières en état d'alerte maximale face à l'arrivée de milliers de migrants venus de Turquie, pays qui ne bloque plus leur arrivée vers l'Europe.





Au terme d'un derby à sens unique, Lyon enfonce encore un peu plus Saint-Etienne (2-0), aux portes de la zone rouge.



Rendez-vous demain à six heures pour la suite de ce live.

: @Dylan Les représentants des EHPAD seront reçus mardi au ministère de la Santé pour discuter du protocole à suivre en cas de contamination. Depuis le passage au stade 2 de l'épidémie, les horaires de visite sont réduits et les visiteurs contrôlés (prise de la température, frictionnage des mains, port d'un masque si toux...). Selon la dernière étude publiée le 17 février par les autorités chinoises, les personnes âgées de plus de 80 ans sont les plus à risque avec un taux de mortalité de 14,8%.

: Bonsoir Pierre Godon. Quelle est la situation dans les EHPAD suite au coronavirus ?

: En France, le secteur du tourisme est particulièrement touché par la crise du Covid-19. À Paris, la fréquentation est en forte baisse, constate France 3.









(FRANCE 3)

: Je pense que c’est 87500 cas et 3000 décès, si vous divisez 3000 par 87500 et x par 100 ça fait bien 3,4 %

: Je vous renvoie aux chiffres donnés par Jérôme Salomon tout à l'heure, @Elise : "3 000 décès ont été recensés dans le monde, soit un taux de létalité de 3,4%.87 500 cas de contamination ont été comptabilisés, 42 700 sont guéris." Je ne sais pas exactement comment a été obtenu ce chiffre.

: Bonsoir Pierre. Pouvez-vous m’éclairer sur le mode de calcul du taux de mortalité du virus? Quels éléments sont pris en compte pour arriver à un taux estimé d’un peu plus de 3%? Car si on prend le nombre de personnes décédées ( environ 3 000) VS le nombre de personnes guéries ( environ 40 000) on obtient un taux d’environ 7,5% de personnes décédées. Merci d’avance!

: Avis à ceux qui souhaitaient visiter le Louvre demain : le musée demeurera "a priori" fermé, annonce le ministre de la Culture Franck Riester sur franceinfo, "le temps que se tienne un CHSCT ministériel".

: Je lis dans La Voix du Nord que les masques qui protègent contre le coronavirus ne marchent que si on rase sa barbe (ce qui n'est pas mon intention) : "Les poils de barbe ou de moustache peuvent en effet laisser passer des particules entre la peau et le masque, supprimant ainsi son étanchéité". Damned !

: Selon l’organisation internationale de l’aviation civile, l’épidémie de coronavirus pourrait coûter au Japon près d’1,5 milliard d’euros rien qu’en pertes de recettes touristiques, relaie CNN. La Thaïlande figure à la 2e place de ce triste classement, avec 1,2 milliard de revenus évaporés. Lors des précédents épidémies, il avait fallu un peu moins de deux ans aux touristes pour revenir dans les pays concernés.

: @Citrouille Il y en a encore beaucoup, vous pouvez le voir sur cette carte. En vrac, le Kazakhstan, le Tchad, l'Argentine ou le Groenland...

: Bonsoir Pierre. Quels pays ne sont pas encore touchés par le coronavirus dans le monde ?

: Selon le New York Times, il pourrait y avoir jusqu'à 1 500 personnes infectées par le coronavirus dans l'Etat de Washington (dont la capitale est Seattle, au nord-ouest du pays). Le gouverneur de l'Etat a déclaré l'état d'urgence et prépare l'interdiction des grands évènements dans la région.

: Le nombre de cas de Covid-19 recensés en France était passé à 130, depuis le mois de janvier. Cette propagation interroge sur la capacité du système de santé face à l'épidémie. France 3 en a pris le pouls.









(FRANCE 2)

: Des élections se déroulent en Israël demain, et pour permettre aux électeurs contaminés ou à risques de voter, une quinzaine de bureaux de vote spécifiques ont été installés. Concrètement, il s'agit d'une tente spéciale où les électeurs seront séparés des assesseurs.

: Les établissements scolaires de neuf communes de l'Oise seront fermés demain. En voici la liste.

: Nouvelle victime de Covid 19, le moto GP du Qatar est annulé. Bravo pour votre marathon de l'info qui est bien fourni aujourd'hui

: Une nouvelle compétition sportive est annulée à cause de l'épidémie de coronavirus, signale @Aveyron45 dans les commentaires.

: Je ne sais pas si qu il en est pour la ratp mais je travaille pour un grand réseau de bus/et tramway et rien n’a été proposé par notre hiérarchie.... que ce soit pour les passagers ou pour les employés...

: J'avais lu des articles en milieu de semaine dernière (comme celui du Parisien) où la régie indiquait avoir provisionné des masques et du gel hydroalcoolique pour ses agents si besoin, mais rien de plus.

: Bonsoir, personne n’en parle pour le moment, mais y a-t-il des mesures/ indications concernant le métro parisien, (lieu confiné qui rassemble un grand nombre de personnes...)?Merci

: Et pendant ce temps, Agnès Buzyn, candidate LREM à la mairie de Paris et ex-ministre de la Santé, imagine sur BFM-TV des solutions pour se saluer en période de coronavirus.

: Il n'y a pas qu'en Europe et en Asie que le coronavirus entraîne l'annulation de grands évènements. Le congrès de l'American Physics Society, qui devait rassembler 10 000 personnes à Denver, dans le Colorado, vient d'être annulé.

: Le ministère de la Santé a réagi au droit de retrait des personnels du Louvre : "on n'est pas aujourd'hui dans des mesures de fermeture des grands établissements, parce que la situation épidémiologique ne l'exige pas".

: Edouard Philippe s'en est expliqué hier sur TF1 : selon lui, le stade n'est pas un lieu confiné, et les supporters lyonnais viennent en grande majorité d'une zone non touchée.



Notez que les supporters stéphanois sont interdits de déplacement.

: Pourquoi pour le match Lyon Asse le public n'est pas réduit ?

: Comment s'organise la vie dans les régions frappées par le coronavirus ? Reportage de France 2 dans l'Oise :









(FRANCE 2)

: @Charlotte et @Marlo Non, le parc - qui est à ciel ouvert, donc pas une zone confinée - est toujours ouvert. Mais j'ai la question toutes les cinq minutes dans les commentaires du live, signe que leur communication n'est pas optimale.





: Disney est-il fermé ?

: Disneyland Paris représente une zone confinée qui rassemble plus de 5000 personnes par jour, les parcs sont ils concernés par l’interdiction de rassemblement ?Merci

: Il y a tout un tas de questions / réponses très concrètes sur le site du ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries

: @Un chef d'entreprise Ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire :-) On peut lire sur le site du gouvernement dédié au coronavirus : "Si vous rentrez d’une zone à risque le télétravail est à privilégier pendant les 14 jours suivant votre retour. Si vous êtes mis à l’isolement ou si vous êtes maintenu à domicile, la sécurité sociale a mis en place un système dérogatoire qui vous permet de bénéficier de 20 jours d’arrêt de travail avec indemnités, sans délai de carence."