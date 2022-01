DIRECT. Covid-19 : Jean Castex espère "vivement" que le pass vaccinal entrera en vigueur le 15 janvier

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: "Nous avons décidé d’ici la fin de ce mois de fournir à tous les personnels enseignants des masques chirurgicaux", annonce le Premier ministre, Jean Castex, sur le plateau de BFM TV.



: Un juge de Melbourne a examiné ce matin la requête de Novak Djokovic - dont le statut vaccinal est incertain - arrivé en Australie hier soir dans l'intention de participer à l'Open d'Australie.Le numéro un mondial de tennis a intenté un recours en justice contre la décision des autorités australiennes d'annuler son visa et de l'expulser du pays.

: "La vaccination obligatoire, c'est un outil pas une finalité (...) Ceux qui l'ont fait avaient des taux de vaccination très très bas. Cela leur a permis de progresser, mais pas au niveau où nous sommes, nous. On va contrôler ça comment ? (...) On a déjà des difficultés à contrôler le pass, on en aurait encore plus à contrôler l'obligation vaccinale."





Le Premier ministre répond sur la question de l'obligation vaccinale, sur le plateau de BFMTV. Il dit notamment que cette mesure pourrait frapper des personnes éloignées des parcours de soin, qui ne sont pas pour autant antivaccin.



: "Les chiffres sont très clairs. Si vous êtes vacciné, vous avez 20 fois moins de risque d'aller en soins critiques. C'est le sujet majeur", martèle le Premier ministre sur BFMTV.

: Quand le texte sur le pass vaccinal entrera-t-il en vigueur ? "Nous espérons, le 15" janvier, déclare le Premier ministre Jean Castex. Invité de BFMTV, il a regretté que son examen ait pris du retard à l'Assemblée nationale, où il n'a été adopté en première lecture que cette nuit.

: Novak Djokovic a contesté ce matin en justice la décision des autorités australiennes d'annuler son visa et de l'expulser du pays, où il devait disputer l'Open d'Australie. "C'est une histoire vraiment pas banale, une histoire de sport incroyable, qui illustre l'époque et ses tensions autour du vaccin", a expliqué à franceinfo le journaliste Franck Ramella, qui couvre le tennis à L'Equipe. Pour lui, le fait que Novak Djokovic ne soit pas vacciné "est une certitude".

: "Selon moi, le monde a trop souffert pour ne pas suivre les règles. S'il voulait, il aurait pu jouer ici sans problème. Chacun est libre de ses décisions, mais il y a des conséquences. D'un côté, je suis désolé pour lui. Mais il connaissait les conditions."



En conférence de presse, l'Espagnol Rafaël Nadal a réagi à l'imbroglio qui entoure la participation du Serbe Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Il est cité par un journaliste de L'Equipe.

: Depuis deux semaines, tous les enfants âgés de 5 à 11 ans peuvent se faire vacciner contre le Covid-19. Mais la campagne ne rencontre pas encore un franc succès. Pourquoi la campagne peine-t-elle encore à trouver son public ? Je vous raconte tout cela dans cet article.

: "On craint fort un craquage de l'école, tout simplement parce que nous n'aurons plus suffisamment de personnel pour accueillir les enfants."





Sur franceinfo, la porte-parole du principal syndicat enseignant du primaire réclame un retour à la règle de la fermeture des classes dès qu'il y a un cas positif, pour limiter l'explosion des contaminations dans les écoles.

: A l'université de Bordeaux (Gironde), certains examens auront lieu à distance, rapporte-t-on dans notre article. Tandis qu'à Grenoble (Isère), la faculté recommande aux cas contacts vaccinés de ne pas venir aux partiels en présentiel, contrairement à ce que recommande le ministère.

: Ce matin, Var-Matin revient également sur la polémique, sur un ton là aussi très cash : "Qui sont les emmerdeurs ?", demande le quotidien.







: Ce matin, la presse quotidienne commente et analyse les déclarations d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés. Un "dérapage contrôlé", "un calcul", traduisant "la stratégie de l'affrontement."

























: "C'est quelque chose qu'on savait déjà pour le climat : il ne suffit pas de donner les faits ou de communiquer la science pour créer l'adhésion ou même faire comprendre ce qui se passe."





La pandémie a montré à tous l'ampleur et l'impact de la désinformation sur la société, a expliqué dans un entretien à l'AFP Sebastian Dieguez, chercheur en neurosciences à l'Université de Fribourg (Suisse), co-auteur du livre Le Complotisme. "Au début, personne ne savait rien et donc la science s'est progressivement et rapidement constituée, avec des incertitudes et hésitations. Parallèlement, les gens constituaient leur propre registre de savoir, parfois autour de la désinformation sur les réseaux ou du bouche-à-oreille, parfois autour de pure invention, de schémas que les gens ont eux-mêmes dans leur tête sur ce qu'est la maladie", détaille-t-il.



: Le cumul des bouchons sur la journée de mercredi, par exemple, a à peine dépassé les 70 kilomètres, contre 275 kilomètres de bouchons cumulés habituellement en Ile-de-France, a-t-on relevé. Dans les transports en commun, depuis le début de la semaine, il y a seulement "60% des voyageurs habituels", selon Île-de-France Mobilités.

: Ca roule (mieux) en Ile-de-France. Depuis lundi, il y a quatre fois moins de bouchons et moins de monde dans les transports dans la région, selon les informations recueillies par franceinfo. Et ce grâce à l'obligation de mettre en place trois jours de télétravail par semaine dans les entreprises.

: "5% des patients hospitalisés" disposaient de faux pass sanitaires et ne sont pas vaccinés, a déclaré Oliver Véran cette nuit, à l'Assemblée nationale. La détention d'un faux pass doit être désormais réprimée de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Présenter un pass appartenant à autrui ou transmettre à autrui un pass en vue de son utilisation frauduleuse sera puni d'une amende forfaitaire de 1 000 euros, contre 135 euros aujourd'hui.



: Le Panama rend obligatoire la vaccination pour tous les fonctionnaires. Un agent public ne souhaitant pas se faire vacciner "devra présenter un test négatif chaque lundi à son chef ou aux ressources humaines", a annoncé le ministre de la Santé, Luis Francisco Sucre.

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi instaurant le pass vaccinal. Le texte a été validé par 214 voix contre 93, et 27 abstentions.



Pas moins de 332 252 nouveaux cas de contaminations au Sars-CoV-2 ont été remontés sur les dernières 24 heures, selon les chiffres communiqués par Santé publique France. Cette dégradation sanitaire s'accompagne d'un rebond des injections de premières doses : le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait état de 66 000 primo-vaccinations mercredi.



: #TENNIS Novak Djokovic dépose un recours en justice contre son expulsion d'Australie, annoncent les autorités. Le Serbe, dont le statut vaccinal n'est pas connu, avait annoncé hier avoir obtenu une dérogation médicale pour pouvoir participer à l'Open d'Australie, mais son visa avait été annulé à l'aéroport de Melbourne, faute des documents nécessaires à son entrée dans le pays.

