DIRECT. Covid-19 : "Il n’y a pas d’urgence" à proposer une dose de rappel du vaccin aux moins de 50 ans, selon Jean-François Delfraissy

• "Il n'est pas exclu, si ce virus devient endémique, qu'on aboutisse à la construction d'un vaccin régulier, tous les ans par exemple", a estimé Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, sur France Inter. Suivez notre direct.



• #SANTE_MENTALE La Défenseure des droits, Claire Hédon, remet au président de la République un rapport alarmant sur la santé mentale des enfants, mise à mal pendant la crise sanitaire. Elle alerte sur "le défaut de prise en charge des troubles de santé mentale, le manque de professionnels du soin et de structures adaptées", explique-t-elle sur franceinfo.



• Le quasi-candidat à la présidentielle, Eric Zemmour, est attendu devant la justice pour ses propos sur les migrants mineurs isolés, qu'il avait qualifiés de "voleurs, violeurs et assassins". Habitué à convoquer les chaînes de télé partout où il va, le polémiste a cette fois choisi de ne pas être présent "afin d'éviter que l'enceinte judiciaire ne se transforme en studio de télé d'information en continu", assure son avocat.



• Une Argentine, diagnostiquée séropositive au en 2013, vient d'être déclarée guérie sans aucun traitement, rapporte une étude publiée dans la revue scientifique américaine Annals of Internal Medicine (en anglais). C'est le deuxième cas du genre observé dans le monde.

: Devra-t-on faire un rappel tous les 6 mois ? pendant ?? certains médecins prennent en référence la grippe, sachant que le virus de la grippe est saisonnier, alors que semble-t-il celui de la covid est permanent

: "Cette grève n'est pas seulement due à l'obligation vaccinale mais aussi aux problèmes que nous rencontrons."



La grève générale contre "l'obligation vaccinale" contre le Covid-19 entame son troisième jour en Guadeloupe. L'élu assure qu'"avec la situation sanitaire, la Guadeloupe a beaucoup perdu, notamment en matière de taxe spéciale de consommation sur le carburant et le transport", chiffrant cette baisse de revenus à "30 millions d'euros".

: "Il n'y a pas d'urgence" à proposer une dose de rappel du vaccin aux moins de 50 ans, selon Jean-Francois Delfraissy, ces derniers ayant terminé leur schéma vaccinal plus récemment que leurs aînés. Cette nouvelle dose est en effet recommandée 6 mois après l'injection de la précédente.

: Le président du Conseil scientifique appelle à continuer l'application des gestes barrières, notamment le port du masque, même si la population en est fatiguée.

: "La cinquième vague est là, nous sommes dans une phase d'accélération", constate Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, invité de France Inter. "Nous sommes en hiver, où le virus circule peut-être plus, et nous-mêmes nous vivons plus à l'intérieur". "Le variant Delta est extrêmement transmissible", rappelle-t-il aussi.