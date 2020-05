DIRECT. Coronavirus : Air Canada va licencier plus de la moitié de ses effectifs

Ce qu'il faut savoir

Le secteur aérien licencie en masse. Air Canada a annoncé, vendredi 15 mai, le licenciement de plus de la moitié de ses effectifs, en raison de l'effondrement de son activité consécutif à la pandémie de coronavirus. La première compagnie canadienne va se séparer d'au moins 19 000 salariés. Dans le même temps, la compagnie chilienne LATAM Airlines a annoncé la suppression de 1 400 emplois dans ses filiales au Chili, en Colombie, Équateur et au Pérou. Suivez l'actualité de l'épidémie dans notre direct.

Une nouvelle arme contre le Covid-19 ? Un revêtement anti-microbes serait en mesure d'éliminer le coronavirus de certaines surfaces pendant jusqu'à 90 jours, selon une étude préliminaire publiée vendredi par des chercheurs de l'université d'Arizona. Cette piste, intéressante pour les transports en commun par exemple, doit toutefois être prise avec prudence.

Plus de 300 000 morts dans le monde. La pandémie a fait au moins 305 000 morts depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi vendredi par l'AFP à partir de sources officielles. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 87 493 décès pour plus de 1,43 millions de cas. Suivent le Royaume-Uni (33 998 morts), l'Italie (31 610), la France (27 529) et l'Espagne (27 459).

L'OMS s'inquiète pour l'Afrique. Jusqu'à présent relativement épargné avec moins de 2 500 décès recensés officiellement, le continent pourrait enregistrer jusqu'à 190 000 morts cette année, selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé publiée vendredi.

Le nouveau ministre brésilien de la Santé démissionne. Le ministre brésilien de la Santé, Nelson Teich, en poste depuis seulement quatre semaines, a démissionné, vendredi, en raison de désaccords avec le président Jair Bolsonaro, au moment où le pays aborde la phase aiguë de l'épidémie de coronavirus.

Fitch pessimiste pour la France. L'agence de notation Fitch a abaissé de stable à négative la perspective de la France, vendredi, craignant une détérioration des finances publiques et de l'économie cette année, mais sans toucher pour l'instant à sa note "AA".