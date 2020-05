DIRECT. Coronavirus : près de 100 000 morts aux Etats-Unis, les drapeaux en berne en hommage aux victimes de la pandémie

Ce qu'il faut savoir

Outre-Atlantique, les drapeaux ont été mis en berne pour rendre hommage aux victimes. Les Etats-Unis ont recensé samedi 23 mai 1 127 nouveaux décès dus au coronavirus en 24 heures, portant à 97 048 le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie, selon le comptage quotidien de l'Université Johns Hopkins. Au total, 1 621 658 cas de Covid-19 ont été officiellement confirmés dans le pays, le nombre le plus élevé au monde, selon le bilan de cette université basée à Baltimore (est). Suivez l'évolution de la situation en direct avec franceinfo.

Un Aïd el-Fitr encadré par des restrictions. Les musulmans du monde célèbrent dimanche la fin du ramadan, une fête encadrée dans de nombreux pays par de sevères restrictions pour éviter un rebond de la pandémie de coronavirus. Plusieurs pays comme l'Egypte, l'Irak, la Turquie ou la Syrie ont interdit les prières collectives par crainte d'une propagation du Covid-19. L'Arabie saoudite, qui abrite les lieux les plus saints de l'Islam, a instauré un couvre-feu total de cinq jours depuis samedi.

"Le plus dur est passé" en Espagne. L'Espagne a annoncé samedi sa réouverture cet été aux touristes étrangers, une mesure cruciale pour la deuxième destination touristique au monde, et la reprise de son championnat de football. "Le plus dur est passé", a assuré le chef du gouvernement Pedro Sanchez, "nous avons surmonté la grande vague de la pandémie" qui a fait plus de 28 000 morts dans le pays.

Critiqué, Trump joue au golf. Malgré le lourd bilan de la pandémie, les 50 Etats américains ont entamé un déconfinement partiel et progressif. Et pour souligner son désir de voir les choses revenir à la normale le plus vite possible, le président Donald Trump est allé jouer au golf samedi, pour la première fois depuis le 8 mars, dans son club de Virginie, près de Washington. De quoi lui valoir de nombreuses critiques de la presse.