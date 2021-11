Désintox. La France n'est plus un des pays mal classés dans sa gestion de la crise de la Covid

La France, mauvaise élève dans sa gestion de la Covid ? C’est ce qu’a dénoncé Brice Hortefeux dans une interview publiée par le Journal du Dimanche le 31 octobre. Le député européen Les Républicains déplore la « pagaille » qui règne en France du fait du « quinquennat raté » d’Emmanuel Macron. Et notamment au niveau sanitaire avec une « gestion chaotique » de la pandémie qui « nous place à la 42ème place sur 53 pays selon le site Bloomberg ».

Le média américain effectue effectivement chaque mois, depuis novembre 2020, un classement des 53 plus grandes puissances économiques du monde selon leur capacité à « endiguer la progression du virus avec le moins de perturbations économiques et sociales possibles ». Bloomberg utilise pour cela des indicateurs sanitaires sur la diffusion du virus, par exemple la qualité du système de santé ou la mortalité. Et d’autres qui évaluent la sévérité des mesures restrictives comme d’éventuels confinements ou la plus ou moins grande ouverture au tourisme.

Problème : contrairement à ce que semble indiquer Brice Hortefeux, cette mauvaise place de la France n’est plus d’actualité puisqu’elle remonte à avril 2021. À l’époque, Bloomberg avait en effet placé la France en bas de son classement, en raison d’une reprise épidémique liée aux variants.

Un mauvais classement particulièrement éphémère : un mois plus tôt la France était classée 24e. Et dès le mois de mai 2021, elle remontait à la même place. Surtout, la France s’est hissée dans le haut du classement dès cet été : en juin et juillet derniers, elle figurait parmi les cinq pays les plus résilients selon Bloomberg ; elle occupe aujourd’hui la septième place du classement. Soit bien loin de la 42e place dénoncée par l’ancien ministre de l’Intérieur.

