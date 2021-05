Covid-19 : un variant rare détecté à Bordeaux

S. Piard, C. Rougerie, A. Jolly, J. Duboz, P. Miette

Dans un quartier de Bordeaux (Gironde), l'urgence est de se faire tester afin d'éviter qu'un nouveau variant du Covid-19 ne se propage dans toute la ville. Ce variant est un dérivé du britannique, déjà bien connu en France. A l'heure actuelle, le variant britannique s'impose dans l'Hexagone. On le retrouve dans toutes les régions et il représente 78% des cas. Les variants sud-africain et brésilien représentent, eux, 6% des malades. 13% des cas sont indéterminés.

La vaccination comme seule solution

Le variant indien, de son côté, inquiète les spécialistes. "Il ne faudrait pas qu'on soit dans la même situation que la France a connu en décembre 2020 avec le variant britannique. À l'époque, on le négligeait, on n'a pas voulu croire qu'il causerait une tension sur le système de santé", détaille le professeur Djillali Annane, chef du service réanimation de l'hôpital-Poincaré (AP-HP) de Garches (Hauts-de-Seine). Pour éviter un nouveau scénario catastrophe, la seule solution est la vaccination.