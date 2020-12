Covid-19 : portrait de Stéphanie, seule infirmière libérale de l'île-d'Aix

Le bateau de l'île-d'Aix arrive sur le continent, Stéphanie Mimault ne doit pas traîner. La seule infirmière de l'île vit au rythme des bateaux. Ses journées sont chargées depuis l'apparition de la pandémie, elle joue un rôle encore plus essentiel. Pour sa patiente, Sylvette Rongeard, le rappel quotidien des gestes barrières est rassurant. Sur l'île de 220 habitants, un seul cas de Covid a été enregistré, venant d'un résident secondaire.



Une aide précieuse

Stéphanie Mimault effectue une trentaine de visites chaque jour et doit se dépêcher pour n'oublier personne, d'autant que les personnes sont isolées et fragilisées par la crise du Covid. "Il faut prendre le temps d'écouter, les gens sortent moins, les relations sociales, ils n'en ont plus, je suis l'une des seules qui rentrent dans de nombreuses maisons tous les jours", explique l'infirmière. Stéphanie s'adapte à tous les rôles, devenant parfois coiffeuse, ou une aide précieuse pour les courses : "j'aime les gens, c'est un petit service pas méchant".

