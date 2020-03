Covid-19 : les salariés du musée du Louvre réclament des "mesures de prévention spécifiques", affirme la CGT Culture

Christian Galani, employé du Louvre et membre du bureau national de la CGT Culture, a précisé sur franceinfo qu'une incertitude pèse encore sur l'ouverture ou non du musée mercredi.

Les salariés du musée du Louvre exercent leur droit de retrait depuis dimanche 1er mars en raison d'"une insuffisance de mesures de prévention spécifiques", a expliqué sur franceinfo Christian Galani, employé du Louvre et membre du bureau national de la CGT Culture. Les salariés s'inquiètent d'être infectés par le Covid-19 par les visiteurs, venus du monde entier. La réouverture ou non du musée ne se pose pas pour ce mardi, qui est un jour de fermeture hebdomadaire, mais l'incertitude continue de régner pour mercredi 4 mars.

Près de 300 salariés ont exercé leur droit de retrait

"Des solutions hydro-alcooliques ont été données à des agents en lien avec le public, tandis que d'autres ne se sont pas vus distribuer ces solutions hydro-alcooliques, précise Christian Galani. Il y a là clairement un manquement à une préconisation qui a d'ailleurs été émise par le CHSCT [comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail]", a indiqué le représentant syndical, soulignant "l'incompréhension et l'inquiétude" des personnels qui ont été "quasiment 300" à exercer leur droit de retrait dimanche et lundi.

Selon lui, un nouveau CHSCT exceptionnel doit se tenir ce mardi au cours duquel "seront proposées des mesures de prévention qui seront peut-être de nature à lever les inquiétudes et le danger auquel se sentent exposés les agents". Il rappelle notamment que le musée accueille des touristes venus de l'étranger, y compris des zones à risques.

Le représentant syndical a par ailleurs rappelé que "des arrêtés préfectoraux ont été pris pour interdire le rassemblement de plus de 5 000 personnes dans un milieu confiné". Or, selon lui, "on peut très bien convenir que le musée du Louvre constitue un milieu confiné avec plus de 40 000 visiteurs en moyenne" par jour.