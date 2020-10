Covid-19 : les Français plus généreux avec les associations et les fondations

Des Français toujours plus généreux. Au premier semestre 2020, les dons aux associations et aux fondations ont bondi de près de 22% par rapport à 2019. Principaux bénéficiaires : l'Institut Pasteur, le Secours populaire et la Fondation Abbé Pierre. Dans le détail, ce sont les dons de moins de 150 € qui sont les plus populaires : ils représentent 45% des dons effectués. Viennent ensuite les dons de 150 à 300 € (14% des dons) et les dons de plus de 10 000 € (10% des dons).

De plus en plus de dons par internet

Avec le confinement, les Français ont été de plus en plus à donner sur internet : + 230% de dons par ce moyen. Des donneurs particulièrement concernés par l'épidémie de Covid-19. 8% d'entre eux affirment avoir donné pour la lutte contre l'épidémie du coronavirus. Reste à savoir si cette tendance va se confirmer au second semestre. Les années précédentes, 40% des dons ont été faits entre octobre et décembre.

