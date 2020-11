Covid-19 : "Les animaux domestiques et les animaux sauvages ne jouent aucun rôle épidémiologique", affirme l'Anses

"Les animaux domestiques et les animaux sauvages ne jouent aucun rôle épidémiologique dans le maintien et la propagation du Covid-19 en France", affirme jeudi 19 novembre l’Anses (Agence nationale sécurité sanitaire alimentaire nationale), dans un document qu'a consulté franceinfo. La publication de l'Anses fait suite à l’acquisition et à l’analyse de nouvelles données scientifiques, permettant à l'Agence d'actualiser son expertise publiée en avril 2020 sur la transmission potentielle de la maladie Covid-19 par l’intermédiaire des animaux domestiques.

L’Agence confirme donc qu’à ce jour que "la diffusion du virus est le résultat d'une transmission interhumaine par voie respiratoire". En revanche, "certaines situations particulières, comme une forte concentration d’animaux réceptifs au SARS-CoV-2, appellent toutefois à la vigilance pour ne pas constituer, à l’avenir, un réservoir animal favorable à la propagation du virus". Une alerte justifiée par le fait qu'au "Danemark et aux Pays-Bas des cas de contaminations humaines [ont eu lieu] à partir de grands élevages de visons".

En ce qui concerne les animaux de compagnie, l'Anses rappelle qu'il "est recommandé aux personnes atteintes par la COVID-19 de respecter les gestes barrières afin de limiter les risques d’infection de l’Homme à l’animal, sans pour autant compromettre leur bien-être."