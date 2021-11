Covid-19 : la France peut-elle échapper à la cinquième vague ?

Face à la situation sanitaire en Autriche, aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne, qui enregistre près de 65 000 nouveaux cas de Covid-19 par jour, les Français s'interrogent sur les conséquences de cette cinquième vague en Europe.

Depuis plusieurs semaines, la France voit son taux d'incidence remonter progressivement. Aujourd'hui, il dépasse même le seuil d'alerte dans de nombreux départements, comme en Ardèche ou en Haute-Corse, où il franchit les 250 cas pour 100 000 habitants. Face à cette nouvelle vague, la France est-elle mieux préparée que ses voisins ? Oui pour le moment selon certains épidémiologistes, grâce à la campagne de vaccination qui continue de progresser.

1 353 personnes hospitalisées en service de réanimation

126 000 doses de rappel de vaccin sont réalisées chaque jour. Le taux de vaccination en France est parmi les meilleurs d'Euope. "C'est un peu différent la France, par rapport à l'Allemagne ou l'Autriche, parce qu'il y a plus de dix points de différence en termes de vaccination, et donc ça change tout", indique le Dr Martin Blachier, épidémiologiste. Actuellement, 1 353 personnes sont hospitalisées en service de réanimation. C'est 14 % de plus que la semaine dernière, mais beaucoup moins que lors des pics précédents.