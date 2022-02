Covid-19 : l'Australie rouvrira ses frontières aux touristes le 21 février

L'immense île-continent avait imposé des restrictions d'entrée sur le territoire parmi les plus strictes au monde.

Elles étaient fermées depuis mars 2020. Les frontières de l'Australie vont rouvrir le 21 février aux touristes entièrement vaccinés contre le Covid-19, a annoncé, lundi 7 février, le Premier ministre, Scott Morrison, après avoir imposé des restrictions d'entrée sur le territoire parmi les plus strictes au monde.

"Cela fait presque deux ans que nous avons décidé de fermer les frontières de l'Australie", a expliqué Scott Morrison à l'issue d'une réunion de cabinet sur la sécurité nationale. "Si vous êtes doublement vaccinés, nous avons hâte de vous accueillir de nouveau en Australie", a-t-il ajouté.

Des restrictions qui ont séparé des familles

Pendant ces deux dernières années, les Australiens n'ont, la plupart du temps, pas été autorisés à sortir de leur pays et seuls quelques visiteurs ont obtenu une dérogation pour entrer sur le territoire. Ces restrictions ont séparé des familles, mis à mal le secteur du tourisme et suscité des débats sur le statut de l'Australie comme pays ouvert, moderne et tourné vers l'extérieur.

La fermeture des frontières a coûté chaque mois 2,27 milliards d'euros, selon la Chambre de commerce et d'industrie australienne. Ces derniers mois, les restrictions ont été progressivement assouplies pour les Australiens, les résidents de longue durée et les étudiants. Malgré cette annonce, des restrictions sont maintenues pour les déplacements à l'intérieur de l'Australie.