Covid-19 : des étudiants en médecine de Lyon mis à contribution pour réaliser des tests PCR malgré l'opposition de leurs représentants

À partir de lundi 18 janvier, les externes en quatrième année de médecine de l'université Lyon Sud effectueront des prélèvements PCR de dépistage du Covid-19 dans le grand centre mis en place par la municipalité, le Palais des sports de Lyon Gerland. 55 000 tests gratuits ont été effectués dans cette méga enceinte depuis la fin du mois de septembre.

Un rappel "au serment d'Hippocrate"

Une formation est dispensée aux étudiants en amont. Les cinq jours de travail seront, par ailleurs, décomptés de leur période de stage. C'est le premier problème pour Roxane Hellandso, représentante étudiante à Lyon Sud, en plus de l'aspect financier. "On nous ampute une semaine sur six de stages hospitaliers. C'est vraiment du temps dont on a besoin pour développer notre projet professionnel plutôt que d'aller tester à la chaîne."

"On sera rémunérés de notre salaire d'externe - qui n'encadre pas ces missions - donc 2,60 euros de l'heure alors que n'importe quel professionnel de santé serait payé le SMIC." Roxane Hellandso à franceinfo

Pour les Hospices civils de Lyon, Frédéric Laurent, le responsable des centres de dépistage, expose l'intérêt de cette expérience pour les étudiants et le serment d'Hippocrate : "Ils ont un contrat d'externe aux Hospices civils de Lyon, ça fait partie de la formation. C'est des choses qui sont intéressantes à faire et on ne fera pas de bénéfices là dessus. Et puis, je rappelle aux étudiants le serment d'Hippocrate. Il ne faut pas oublier qu'on est face à une pandémie qui a tué 60 000 de nos compatriotes et qu'on doit faire face à cette crise là".

Ces coups de pouce à la campagne de dépistage doivent être mieux rémunérés partout en France, demande l'Association des étudiants en médecine de France, qui a saisi les ministères de l'Enseignement supérieur et de la Santé.