Covid-19 : de nouvelles restrictions sanitaires attendues à La Réunion

Si les plages de La Réunion attirent toujours autant les touristes, les habitants font grise mine. Alors que l'île est déjà soumise à un couvre-feu, de 21 heures à 5 heures du matin, depuis la fin du mois de décembre, le préfet s'apprête à prendre des mesures plus radicales. De plus en plus de commerçants commencent à se faire à l'idée de restrictions plus sévères. "Je pense qu'ils devraient revoir leur truc et faire un confinement total, au moins on en parle plus", commente Kahled Flitti, gérant de restaurant.

700 cas détectés chaque jour

"On a l'impression d'être sur pause depuis deux ans, et on n'est pas productifs", s'agace Corinne Sixdeniers, gérante de restaurant. Au CHU de Saint-Pierre, dans le sud de La Réunion, presque tous les lits des services de réanimation sont occupés. "Ces derniers 15 jours, on a fréquemment flirté avec la barre des 90, 95%", précise le docteur Julien Cousty, chef du service de réanimation du CHU Sud Réunion. 700 cas positifs sont détectés chaque jour.