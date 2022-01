Covid-19 : à Marseille, la colère des patients déprogrammés

Ils devront encore attendre avant d’être opérés. L’hôpital de La Timone à Marseille (Bouches-du-Rhône) subit de plein fouet la cinquième vague du Covid-19. Conséquence : la grande majorité des places en réanimation sont occupées par des patients non-vaccinés et atteints du virus. Une situation pesante pour les autres malades, comme Thierry. Il est venu de Gap (Hautes-Alpes) pour subir un pontage crânien. "Je suis arrivé ici mardi, je devais avoir une opération le jeudi et ce matin on m’a dit qu’elle était déprogrammée, que ce sera peut-être pour vendredi", confie Thierry.



"J’espère que cette fois ce sera la bonne "

Même déception pour José, dont l’opération cardiaque a été déprogrammée. "Cela a été décalé pour demain. J’espère que cette fois ce sera la bonne", précise-t-il. Il est patient, mais s’agace de sa situation. "Moi je suis vacciné, j’ai fait le nécessaire pour que je sois protégé. Ceux qui ne veulent pas le faire, c’est un peu délicat", indique José. Jeudi 6 janvier, la France recensait plus de 20 000 patients hospitalisés à cause du Covid-19.