Covid-19 : à l'hôpital Nord de Marseille, la tension monte dans les services de réanimation

Le service de l'hôpital Nord de Marseille (Bouches-du-Rhône) est déjà presque saturé, pourtant le personnel soignant a pris en charge un nouveau malade du Covid-19, lundi 20 décembre. Un homme de 50 ans en situation de détresse respiratoire a été transféré en réanimation, et en occupe l’avant-dernière place. "Les malades s’empilent parce qu’ils ne restent pas 24 heures. Ils restent en moyenne trois semaines", détaille un médecin. En tout, quinze personnes sont prises en charge dans ce service, la plupart non-vaccinées. Pour chaque intervention, la totalité de l’équipe est mobilisée.

Le taux d’incidence ne cesse d’augmenter dans la région

Dans la région de Marseille, le taux d’incidence poursuit sa course folle et exerce une grande pression sur les hôpitaux. "On essaie de tenir, c’est notre quotidien depuis un an et demi maintenant", confie une des infirmières. D’autant que les équipes s’inquiètent de voir le variant Omicron progresser. Pour évacuer la tension, des patients sont parfois transférés dans d’autres établissements.