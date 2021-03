Covid-19 : 25 bibliothèques fermées à Paris, après le droit de retrait des salariés

Sur la soixantaine de bibliothèques de Paris, 25 étaient fermées ce samedi 27 mars, après le droit de retrait de nombreux salariés, rapporte France Bleu Paris. Les bibliothécaires protestent contre des conditions de travail qu'ils jugent inadaptées à la flambée épidémique en Ile-de-France.

Trop peu de télétravail et des systèmes de ventilation défectueux

Les personnels demandent notamment de limiter le nombre de salariés présents en même temps dans les bibliothèques. "En novembre, nous avions deux journées d'autorisation spéciale d'absence", explique Guillaume Floris, représentant CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) à la direction des affaires culturelles. "On nous a même demandé de reprendre certains services dans les bibliothèques", poursuit-il, "On nous dit que la situation s'aggrave de jour en jour et on nous demande d'ouvrir un peu plus nos établissements."

Les élus soulignent aussi des systèmes de ventilation défectueux dans certains établissements, "propices à l'aérosolisation du virus dans des lieux qui accueillent des centaines de personnes".