Coronavirus : Valérie Pécresse annonce un accord sur le financement des transports en Ile-de-France

Il doit compenser les pertes de recettes liées à la pandémie de Covid-19. Elles sont estimées à 2,6 milliards d'euros.

"On a frôlé la catastrophe, donc c'est un immense soulagement." La présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) Valérie Pécresse a annoncé, mardi 8 septembre, être parvenue à un accord avec le gouvernement pour compenser les pertes de recettes liées au Covid-19. Celles-ci sont estimées à 2,6 milliards d'euros cette année.

"C'est un moment historique. Le plan de sauvetage des transports a été signé entre IDFM et l'Etat", a indiqué Valérie Pécresse, rappelant que les négociations avaient été âpres avec l'exécutif. "On a signé un accord de compensation intégrale des pertes de recettes", a insisté l'élue.

Les voyageurs ne seront pas appelés à payer le prix de la crise Covid.Valérie Pécresse, présidente d'Ile-de-France Mobilitésà l'AFP

"Nous ne freineront aucun des nombreux projets d'investissement que nous avons dans les transports. (...) Nous ne baisserons pas non plus l'offre de transport", a également souligné Valérie Pécresse.

Avance remboursable de 1,4 milliard d'euros

L'Etat versera à l'autorité régionale des transports une subvention pour couvrir entre 80 et 100% les pertes du "versement mobilité" (une taxe sur la masse salariale des entreprises de plus de 11 personnes). L'estimation de ces pertes s'élève à 1 milliard d'euros.

Pour le gros des 1,6 milliard d'euros de pertes de recettes voyageurs, et un éventuel reliquat du manque à gagner pour le "versement mobilité", le gouvernement accordera une avance remboursable de 1,1 à 1,4 milliard. "On a obtenu qu'elle soit à taux zéro, et elle sera remboursée sur 16 ans et de matière progressive. On a calculé les échéances de remboursement en fonction de nos prévisions de reconstitution de nos recettes", a détaillé Valérie Pécresse. La RATP et la SNCF prendront aussi en charge 10% de ces pertes dans le cadre du contrat qui les lie à IDFM.