Coronavirus : un site internet permet d'évaluer ses symptômes et connaître la marche à suivre

Après avoir répondu à 24 questions, l'utilisateur se voit conseiller soit de rester confiné chez soi, de consulter son médecin traitant ou encore d'appeler le 15.

Un site internet pour aider les Français à évaluer leurs symptômes. Le site maladiecoronavirus.fr, référencé par le ministère de la Santé, permet à tous ceux qui pensent être contaminés par le coronavirus de faire un "test" anonyme et gratuit consistant en 24 questions sur ses symptômes (fièvre, toux, gêne respiratoire, courbatures…) mais aussi sur ses antécédents médicaux ou son âge.

Grâce à un algorithme développé et mis à jour avec les dernières connaissances scientifiques disponibles, en collaboration avec des médecins spécialistes et l'Institut Pasteur, le site conseille alors soit de rester simplement confiné chez soi, de consulter son médecin traitant ou encore d'appeler immédiatement le 15.

"Ce n'est pas du diagnostic, c'est une évaluation de l'état de santé pour savoir vers quoi on doit être orienté", explique à l'AFP le Dr Fabrice Denis, membre de la toute nouvelle Alliance digitale contre le Covid-19. L'objectif est de rassurer, mais aussi de "réduire les appels inutiles vers le Samu, qui est saturé", souligne le cancérologue, qui a lancé il y a quelques années une application pour le suivi personnalisé des malades du cancer du poumon.

Des données mises à disposition de l'Institut Pasteur

Après la mise en ligne discrète mercredi pour d'abord permettre une "expérimentation flash", le site a enregistré plus de 600 000 connexions en trois jours, selon ses concepteurs. "Parmi celles-ci, seules 10% des personnes ont été orientées vers le 15. Un chiffre qui illustre l'utilité du site dans la réduction de la pression sur le 15", selon leur communiqué.

L'Alliance digitale contre le Covid-19, initiée par des acteurs privés, compte désormais une douzaine de membres, dont la startup Kelindi qui coordonne le projet, Docaposte (filiale numérique du Groupe La Poste), AG2R La Mondiale ou encore Allianz France. Les données non nominatives et "stockées dans le plus strict respect de la sécurité et de la confidentialité" par Docaposte seront mis à disposition de l'Institut Pasteur. Elles permettront d'évaluer l'évolution de l'épidémie, alors que la plupart des malades ne bénéficient pas de tests en laboratoire.

"Nous pourrons suivre, département par département, le nombre de patients qui ont déclaré une toux avec de la fièvre et de l'essoufflement et on pourra voir au fil du temps que ce nombre diminue, par exemple", explique le Dr Denis. "Ces indications seront corrélées avec celles des services hospitaliers qui voient défiler les patients et on verra si on peut anticiper, par exemple, une baisse des patients nécessitant une réanimation."