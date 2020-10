Coronavirus : un hôpital du Rhône tire la sonnette d'alarme

Depuis des mois, les hôpitaux sont en première ligne pour tenter de juguler la pandémie de Covid-19. De leur côté, les soignants sont épuisés et inquiets. Dans le Rhône, l’hôpital de Villefranche-sur-Saône tire la sonnette d'alarme, rapporte France 3, vendredi 23 octobre. Le service des maladies infectieuses a été transformé en unité Covid pour répondre à la hausse des cas et les patients sont sous étroite surveillance. En outre, l’établissement est sous tension, en dépit des 200 nouvelles embauches.

Une situation très tendue

"On est déjà au niveau d’activité de patients Covid du mois de mars. La grosse différence, c’est qu’aujourd’hui, nous continuons de recevoir les patients pour toutes les autres pathologies", révèle Marie-Pierre Bongiovanni Vergez, la directrice de l’hôpital. Plus précisément, 146 personnes sont hospitalisées pour Covid, contre 36 à la mi-septembre. En réanimation, le nombre de lits est passé de 8 à 18 et la moitié est déjà occupée par des patients atteints de coronavirus.

