Coronavirus : New York, épicentre de l’épidémie aux États-Unis

Les États-Unis pourraient bien devenir dans les prochains jours l’épicentre mondial de l’épidémie de Covid-19. C’est déjà le troisième pays le plus touché, derrière la Chine et l’Italie. Le nombre de cas ne cesse d’augmenter, avec 70 000 personnes contaminées et 1 100 morts, dont un tiers à New York.