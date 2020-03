Coronavirus : les annonces d'Emmanuel Macron bien accueillies par les Français

Les Français semblent bien accueillir les mesures annoncées par Emmanuel Macron, jeudi 12 mars. Les établissements scolaires ont notamment été fermés pour quelques semaines et le chef de l'État a demandé aux personnes âgées de plus de 70 ans de rester chez elles. "Je pense qu'il a raison quand même parce que cela commence à devenir inquiétant", indique un passant. "Il n'y a pas a avoir peur à ce point là quand même. On ne va pas se calfeutrer à la maison comme ça sans sortir", indique un homme.

"Ce n'est que le début"

"Inquiète ? Oui, je suis professionnelle de santé, là je vais au boulot, donc on sait que cela va être difficile", confie une femme. "C'est très sérieux et ce n'est que le début comme l'a dit le président de la République donc il va falloir continuer à bien se laver les mains et à faire attention pour essayer de ralentir la contamination", indique une autre.

