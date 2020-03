Coronavirus : le savon toujours absent des écoles

Se laver les mains est l'une des premières recommandations données face au Covid-19, et ce notamment dans les établissements scolaires. Néanmoins, le problème est qu'elle parfois impossible à appliquer, les écoles manquant de savon. Les robinets sont fréquemment cassés, et la propreté générale laisse à désirer. Depuis plusieurs jours, les vidéos fleurissent sur les réseaux sociaux, afin de dénoncer ces problèmes.

Des stocks de savon disponibles

Sur ces vidéos, il est possible de voir des distributeurs de savon vides et des robinets cassés. Un constat partagé par de nombreux parents d'élèves, désespérés de la situation. La mère d'un élève d'une école près de Lille raconte : "Mon fils me disait qu'il se lavait les mains à l'eau claire. Le papier toilette est fourni au compte-goutte par les enseignants et c'est tout." Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a assuré que des stocks de savon étaient disponibles.

