Coronavirus : le patient de 80 ans a-t-il été mal pris en charge ?

Il ne présentait pas les symptômes habituels. Le patient de 80 ans hospitalisé à l'hôpital Bichat à Paris est en réanimation. Sa prise en charge a été tardive. L'homme est arrivé en France le 23 janvier, et au cours des premières 48 heures de son séjour, il a appelé le Samu deux fois. Mais à chaque appel, le médecin a estimé qu'il n'y avait pas de risque.

Le personnel qu'il a croisé doit être examiné

Deux jours après son arrivée, l'homme se présente aux urgences de l'hôpital Pompidou à Paris, avec sa fille. Il est admis et installé dans une chambre seule. Diagnostiqué positif au coronavirus le mardi 28 janvier, il a été transféré à l'hôpital Bichat. Les patients et soignants qu'il a croisés à l'hôpital Pompidou doivent maintenant être examinés. "On a pu identifier un certain nombre de personnes, et on va suivre tout ce qui est recommandé pour essayer de surveiller ces personnes. Personne n'a de symptôme pour l'instant", rassure le Pr Yazdan Yazdanpanah, service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat.

