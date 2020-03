Coronavirus : le monde du sport à l'arrêt

L'arrivée du coronavirus Covid-19 en Europe a stoppé net les compétitions sportives au début du mois de mars. Jusque-là, elles n'étaient que suspendues, mais certaines fédérations ont tout simplement choisi d'annuler la poursuite des coupes ou championnats. C'est le cas pour le rugby et le basket amateur, depuis le week-end du 28 mars. "Mais le plus gros problème concerne les équipes professionnelles qui sont finalement des entreprises comme les autres et qui risquent la faillite. 500 millions d'euros, ce sont les pertes estimées pour la Ligue 1, le championnat de France de football", explique le journaliste Grégory Naboulet, sur le plateau du 13 Heures.

Le Tour de France à huis clos ?

Des compétitions qui devaient se tenir cet été, comme les Jeux olympiques ou le Tour de France sont aussi impactées. Pour les JO, la décision a été prise cette semaine d'un report. Ce n'est pas encore tranché pour la Grande boucle, qui pourrait peut-être avoir tout de même lieu, mais à huis clos.

