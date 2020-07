Coronavirus : dépistage massif organisé en Mayenne où le nombre de cas a quadruplé en dix jours

Six clusters ont été identifiés dans le département ces dernières semaines.

Un plan de dépistage massif du Covid-19 sera lancé la semaine prochaine sur la population mayennaise, à commencer par Laval. C'est la réaction de l'ARS et de la préfecture qui constatent d'un accroissement anormal de la circulation du virus dans le département. Entre le 25 juin et le 6 juillet, le nombre de nouveaux cas positifs au Covid-19 est passé de 54 à 219. "Pour la première fois, on touche le seuil des 50 cas pour 100 000 habitants", alertent les autorités.

"Nous allons tester l'ensemble des Mayennais par étapes. Nous allons cibler la semaine prochaine les habitants de Laval et de la commune voisine de L'Huisserie, puis le sud du département et à la fin l'ensemble des Mayennais", a annoncé le directeur général de l'Agence régionale des Pays de la Loire Jean-Jacques Coiplet. Ce dernier a mis en garde contre une deuxième vague, souligne Ouest-France : "Face au coronavirus, le match n’est pas fini. Il ne faut pas baisser la garde"

Des restrictions prévues pour le 14-Juillet

Ces dépistages seront réalisés sur la base du volontariat et devraient concerner au total environ 300.000 personnes. Les enfants de moins de 10 ans ne sont pas concernés.

Six "clusters" ont été identifiés en Mayenne ces dernières semaines: quatre à Laval, un à Craon et un à Château-Gontier, où des dépistages on été réalisés. France Bleu Mayenne les détaille dans cet article.

C'est ce doublement à deux reprises et en deux semaines du nombre de cas découverts qui inquiète les autorités, laissant penser que la circulation du virus est plus intense. Des arrêtés vont être pris pour limiter les rassemblements sur la voie publique lors du 14-Juillet.