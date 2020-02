Coronavirus Covid-19 : Washington accuse la Russie de désinformation en ligne

Des milliers de comptes Twitter, Facebook et Instagram diffusent l'idée selon laquelle le virus a été créé par les Etats-Unis.

"Le but de la Russie est de semer la discorde et d'affaiblir de l'intérieur les institutions des Etats-Unis et leurs alliances." Samedi 22 février, le gouvernement américain a accusé la Russie de propager de la désinformation anti-américaine sur le coronavirus Covid-19 via les réseaux sociaux, à travers des milliers de comptes sur Twitter, Facebook et Instagram.

Selon ces responsables, la campagne de désinformation et de propagation de théories du complot a démarré il y a un mois, à un moment où le nombre de morts en Chine était de trois et l'épidémie n'en était qu'à 200 cas à Wuhan. Aujourd'hui, le bilan est monté à plus de 2 200 morts et 75 000 cas en Chine, et plus d'un millier de cas dans 26 autres pays.

Bill Gates visé par des tweets

La campagne russe rappelle les tentatives du KGB pour faire croire, pendant la Guerre froide, que le VIH était une invention de scientifiques américains."Le but de la Russie est de semer la discorde et d'affaiblir de l'intérieur les institutions des Etats-Unis et leurs alliances, y compris au travers de campagnes souterraines et pernicieuses", a estimé Philip Reeker, sous-secrétaire d'Etat chargé de l'Europe et de l'Eurasie. En disséminant la désinformation sur le coronavirus, des acteurs russes malveillants choisissent une fois de plus de menacer la sécurité publique au détriment de la réponse globale."

Les théories propagées incluent l'idée que le virus a été créé par les Etats-Unis pour "faire une guerre économique à la Chine", que c'est une arme biologique inventée par la CIA, ou encore qu'il fait partie d'une stratégie occidentale de "messages anti-Chine". Des tweets accusent aussi faussement le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, dont la fondation a investi des milliards de dollars dans des programmes de santé internationaux.