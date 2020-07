Coronavirus : 21 cas confirmés à Bellegarde dans le Gard

Cette femme fêtait ses 50 ans accompagnée de son mari et une cinquantaine d’invités. Une soirée en extérieur et sans geste barrière. Selon le propriétaire de la demeure, lieu de la fête : "Les gens dansaient, on était groupé, c’était convivial." Ce que le couple ignore, c’est qu’un ami proche est positif au coronavirus. L’homme de 65 ans, aujourd’hui en réanimation, avait réalisé deux dépistages quelques jours plus tôt, tous s’étaient révélés négatifs. La personne ayant fêté son anniversaire témoigne : "Notre ami malade n’était pas encore avéré Covid-19 donc cela ne nous a pas alerté plus que ça et j’ai maintenu mon anniversaire. Ce n’est que le lendemain que nous avons su que notre ami était atteint du Covid-19."

La mairie va lancer une campagne de dépistage

Le couple et trois de leurs invités ont été déclarés positifs au Covid-19 après cette soirée. En tout, la commune de Bellegarde recense aujourd’hui 21 cas, de quoi accroître la vigilance de ses 7 000 habitants. La mairie va lancer une campagne de dépistage pour l’ensemble de la commune dès lundi. En attendant, toutes les manifestations culturelles du week-end sont annulées.

