Coronavirus 2019-nCoV : plus de 1 000 morts en Chine

En Chine, le coronavirus 2019-nCoV a fait plus de 1 000 morts. Malgré ce lourd bilan, les autorités affichent un certain optimisme. "Cela fait plusieurs jours qu'on ne l'avait pas vu mais le président chinois Xi Jinping est réapparu lundi 10 février. Sur les écrans de télévision, il était masqué, visitant un hôpital et un quartier résidentiel de Pékin, histoire de montrer que la situation est contrôlée", explique le journaliste Arnauld Miguet, en duplex depuis Wuhan.

Une sortie tous les trois jours pour les habitants de Wuhan

Les chiffres officiels du nombre de victimes continuent de grimper mais la tendance est légèrement à la baisse, même à Wuhan, ville sous quarantaine depuis 20 jours qui est nettoyée jour et nuit par des camions vaporisant du désinfectant dans les rues et sur les immeubles. "Pourtant, sur le front de l'épidémie, la guerre continue. Les mesures sont de plus en plus restrictives. On pouvait autrefois sortir tous les jours à Wuhan. Désormais, seule une sortie tous les trois jours est autorisée par foyer", précise le journaliste.

