Chine : le nombre de contaminations de Covid-19 est au plus haut depuis six mois

Article rédigé par A. Miguet - France 2 France Télévisions

C’est l’un des pays où la politique anti-Covid est la plus draconienne. Et pourtant, en Chine, le nombre de contaminations est au plus haut depuis six mois. Le point sur place avec le correspondant de France Télévisions Arnauld Miguet.

"Malgré les mesures draconiennes, malgré les confinements systématiques dès qu’un nouveau cas est découvert", des chiffres record ont été dévoilés, mardi 8 novembre : 6 775 cas de Covid-19 ont été annoncés en Chine, "on n’avait jamais vu ça depuis six mois", rapporte Arnauld Miguet, correspondant pour France Télévisions. À Pékin par exemple dans le quartier de Shaoyang, qui compte plus de 3 millions d’habitants, "toutes les écoles ce matin sont à nouveau fermées". C’est aussi celui des ambassades et le quartier d’affaires. "Des restrictions toujours plus nombreuses, toujours plus contestées" À Canton, "les hôpitaux de fortune sont de retour, pour mettre en quarantaine les cas positifs au Covid-19. Et à Wuhan, là où tout a commencé, il y a quasiment trois ans, c’est le retour des barricades", ajoute le journaliste. "Des restrictions toujours plus nombreuses, toujours plus contestées, avec son lot de drames, comme des suicides, ou cette histoire de cet enfant qui est décédé. Il avait été empoisonné au gaz. Selon son père, dans un message posté sur les réseaux sociaux, ce sont les agents responsables du confinement qui ont entravé son arrivée à l’hôpital et c’est pour ça qu’il est décédé. Les autorités locales se sont excusées depuis", raconte Arnauld Miguet.