"C'est la folie de l'artiste qui n'en peut plus de ne pas jouer" : Pierre Palmade remonte sur scène malgré les contraintes du coronavirus

L'humoriste a écrit une pièce pendant le confinement.

Pierre Palmade est l'un des rares artistes à avoir repris ses spectacles depuis la crise du coronavirus. Depuis mardi 4 août, il joue trois soirs par semaine au Théâtre du Marais, à Paris, jusqu'au 11 septembre. "C'est la folie de l'artiste qui n'en peut plus de ne pas jouer", a-t-il expliqué jeudi 6 août sur France Inter.

Spectateurs masqués et éloignés

"Depuis mars, on est privé de scène. J'ai des fourmis dans les jambes et ce petit café-théâtre respecte les distances de sociabilité, assure le comédien. Il y a un spectateur sur deux et ils vont être masqués. Je vais enfin pouvoir essayer de les faire rire." Pierre Palmade "prends le risque de ne pas gagner beaucoup d'argent", mais pour lui ce n'est pas le plus important. S'il fait ça "c'est pour l'amour de l'art et le désir de jouer".

Pierre Palmade a écrit la pièce assume bordel pendant le confinement puis il a cherché "les cafés-théâtres. J'ai appelé le Théâtre du Marais qui m'a dit ok". Cette pièce raconte l'histoire d'un couple d'homosexuels qui de scènes de ménage en scènes de ménage tente de sauver leur amour.