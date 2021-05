Brésil : des dizaines de milliers de manifestants contre Jair Bolsonaro

Le Covid-19 a fait plus de 461 000 morts depuis le début de la pandémie au Brésil, et le bilan menace de s'aggraver à nouveau. Samedi 29 mai, des dizaines des milliers de personnes ont manifesté dans de nombreuses villes du pays contre le président Jair Bolsonaro et sa gestion de la crise.

Les manifestants ont déversé leur colère dans les rues de la ville de São Paulo au Brésil, samedi 29 mai, jusque tard dans la soirée. Le portrait de leur président, Jair Bolsonaro, a été jeté à terre et brûlé. Durant cette journée de contestation, des dizaines de milliers de manifestants se sont unis contre leur chef d'Etat, et en particulier contre sa gestion de la pandémie.



"Un laboratoire du virus"

Le Brésil est l'un des pays les plus touchés au monde par le Covid-19, avec 461 000 mots et une campagne de vaccination qui patine. La cote de popularité de Jair Bolsonaro est tombée à 24 %, son plus bas niveau depuis son élection. "Nous avons un président qui au lieu de faire du Brésil un exemple international, nous fait un laboratoire du virus", assène un manifestant. Le virus est qualifié depuis des mois de "grippette" par Jair Bolsonaro et ses partisans. Malgré la situation sanitaire, il multiple les bains de foule sans masque et se refuse à un confinement national.