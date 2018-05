Alzheimer : certains médicaments ne seront plus remboursés

Chaque jour, Marie-Hélène prépare les médicaments de son mari qui souffre de la maladie d'Alzheimer depuis 2012. Jusqu'ici, ces médicaments étaient remboursés à 15% par l'assurance maladie. La ministre de la Santé vient d'annoncer la fin de ce remboursement. Beaucoup sont consternés.

900 000 personnes atteintes de la maladie

Selon la Haute autorité de santé, les médicaments concernés seraient inefficaces pour conserver la mémoire et éviter la mort des neurones tout en apportant un risque d'effets secondaires. Les médecins utilisent pourtant très fréquemment ces molécules. L'association France Alzheimer s'insurge et réclame des moyens pour accompagner les aidants, l'entourage des malades. En France, 900 000 hommes et femmes sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Si l'on compte leur famille et leur entourage, 3 millions de personnes sont concernées.

