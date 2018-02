Le bruit, fléau du quotidien

Comme 9 millions de Français, cet habitant de Villeneuve-le-Roi est victime du bruit. Et pas moyen de faire la grasse matinée, car le bruit commence à 6 heures du matin, tous les jours de l’année. Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), située à côté d'Orly, est l’une des villes les plus bruyantes de France. Comment lutter contre ces nuisances ? C’est le travail de ces spécialistes : ils mesurent les bruits. Ils s’installent sur ce carrefour où défilent 15 000 véhicules par jour, 300 avions et un train toutes les cinq minutes. Grâce à ces micros, ils enregistrent les bruits et repèrent les plus gênants. Pour ces spécialistes, le bruit des villes est une agression au-delà de 65 décibels. Cet avion, c’est plus de 80. Mais il y a plus fort.

La voiture, première cause de bruit

Et voici ce qu’ils en font : une carte très précise des bruits sur toute la ville : l’aéroport, les trains, la route. Plus c’est foncé, plus c’est bruyant. Une carte qu’ont l’obligation de faire toutes les grandes agglomérations pour limiter ces nuisances. Et la première cause du bruit en France, c’est l’automobile. Une des solutions : améliorer le revêtement des routes.

