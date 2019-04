VIDEO. En Norvège, des chambres d'hôpital sont bâties en pleine forêt

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Au cœur de la forêt, parmi les feuillées, des petites maisons de bois ont été érigées. De loin, on pourrait les confondre avec des cabanes destinées aux enfants, et ce n'est pas un hasard. Ces habitats ont été construits pour que les jeunes malades puissent profiter d'un lieu paisible dans un cadre naturel. Situées au bord d'un ruisseau et d'un lac, ces chambres offrent aux enfants la possibilité d'entendre l'eau qui coule, le chant des oiseaux et le bruissement des arbres. "On a l'impression d'être dans un autre monde", relève une jeune fille. Les constructions ont été installées à proximité d'un hôpital pour que les patients puissent être pris en charge.

Une autre ambiance

Ce projet, appelé "hôpital en plein air", a été expérimenté dans la région de Sørlandet, en Norvège. Loin de l'ambiance anxiogène des hôpitaux, les enfants sont en contact direct avec l'extérieur et parviennent à oublier peu à peu leur maladie et les traitements qu'elle nécessite. "Beaucoup de recherches montrent que le stress psychologique mais aussi le stress physique diminuent lorsque vous êtes dehors", assure la pédiatre Maren Østvold Lindheim. Les initiateurs du projet aimeraient que ces chambres entourées de verdure deviennent une norme en Norvège et dans d'autres pays du monde.