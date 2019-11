Samu : une plainte déposée après le décès d'une sexagénaire

Edith Greffier est décédée à l'âge de 62 ans. Le 14 septembre dernier, à son domicile de Lachapelle-Sous-Chaux (Territoire de Belfort), la sexagénaire se sent mal. Sa famille appelle alors le Samu à 15h26, mais l'état de la patiente s'aggrave rapidement et la famille rappelle le 15 à plusieurs reprises. La victime fait un arrêt cardiaque et décédera plus tard à l'hôpital.

L'ambulance a mis quarante minutes à arriver

La fille d'Edith Greffier estime que le Samu a mal évalué la situation : "J'attends qu'ils reconnaissent leurs torts. j'ai été claire sur les symptômes de ma mère, ils sont partis sur une autre chose... Il a fallu attendre quarante minutes avant qu'une ambulance arrive, une heure avant que le Samu soit là". Le procureur de Belfort décidera dans les prochains jours des suites judiciaires données à la plainte de la famille d'Edith Greffier.

