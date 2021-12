Corrèze : polémique autour de faux patients payés par la direction de l'hôpital de Brive-la-Gaillarde

Durant le mois de novembre, trois comédiens se sont fait passer par des malades dans six services différents de l'hôpital de Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Ils ont été mandatés par la direction, afin de tester les conditions d'accueil. Le procédé n'a pas été du goût du personnel et des syndicats, alors que l'hôpital vient d'activer le niveau 2 de son plan blanc. "Ça a généré une perte de temps pour les soignants, une prise en charge pour des vrais patients qui n'était pas là, (…) et des agents qui se sont sentis trahis", commente Valérie Médard, responsable du personnel CFDT.



Une méthode empruntée au privé

L'un des comédiens, démasqué par les soignants, a mobilisé pendant près d'une heure le personnel du service psychiatrique. La direction, elle, défend sa méthode, même si elle reconnait que "les acteurs sont allés trop loin" et "sont restés trop longtemps". La pratique est bien connue dans le secteur commercial : les "clients mystères" viennent incognito dans les restaurants ou boutiques pour mesurer la qualité du service délivré. Une réunion est prévue à hôpital de Brive-la-Gaillarde entre le personnel et la direction. La deuxième intervention des comédiens, prévue en début d'année, a été annulée.